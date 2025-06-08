Çocukların El Frenini İndirdiği Otomobil Tahliye Kanalına Uçtu

Çocukların El Frenini İndirdiği Otomobil Tahliye Kanalına Uçtu
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, park halindeki bir otomobil çocuklar tarafından el freninin indirilmesi sonucu kendiliğinden hareket ederek tahliye kanalına devrildi. Facianın eşiğinden dönüldü.

Çocukların el frenini indirdiği otomobil tahliye kanalına uçtu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, el freni indirilen park halindeki bir otomobil, kendiliğinden hareket ederek tahliye kanalına devrildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yaşandı. Henüz ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, ailesiyle birlikte bayram ziyareti için akrabalarının evine gitti. Bu sırada çocuklar, park halindeki otomobilin içine girerek el frenini indirdi. Kısa bir süre sonra araçtan inen çocuklar eve geçti. El freni indirilen otomobil, bir süre sonra kendiliğinden hareket ederek mahalleden geçen yaklaşık 3 metre derinliğindeki tahliye kanalına devrildi. Ters dönen araçta kimsenin bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ATAN - 3.Sayfa
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