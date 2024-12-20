Çocukları şiddete teşvik eden çizgi film yüzbinlerce kez izlendi

Dünyaca ünlü video platformu Youtube'da yayınlanan çizgi filmde yer alan sahneler büyük tepki çekti. Türkiye'deki çocuklar için üretilen bir çizgi filmde, bir çocuğun kız arkadaşını öldürmeye teşvik edildiği sahne, 500 bin kişi tarafından izlendi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Söz konusu çizgi filmin ilgili sahneleri sosyal medyada dolaşıma girerken; tepkiler çığ gibi büyüdü. Çizgi film, "Bunların birsistemi olması lazım çocuklarımız tehlike altında" , "YouTube de engelleme özelliği getirilmeli" yorumlarına neden oldu.