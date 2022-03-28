Çocuklara yönelik müstehcen görüntü davasında 14 sanığa tahliye

Aralarında beyin cerrahı ve polisin de bulunduğu 33 sanığın, "Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek" suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar değişen hapis istemiyle yargılanmalarına başlandı. İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma, salonun büyük olması nedeniyle İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya 13'ü tutuklu sanık olmak üzere 5 tutuksuz sanık katılırken, diğer tutuklu sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

MAHKEMEDEN KAPALILIK KARARI

Mahkeme duruşmada sanıkların kimlik tespitinin ardından yargılamanın kapalı yapılması yönünde hüküm vererek basın mensuplarının salondan çıkarılmasına karar verdi. Duruşma sonunda mahkeme, 14 sanığın tahliyesine karar verdi. Bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı da konulmasına hükmedildi.

7 SANIĞIN TUTUKLULUĞU DEVAM

Sanıklar gruplardaki yönetici hesaplarına sahip olduğu tespit edilen Halil K., polis Furkan B., beyin cerrahı Kenan M., Deniz Ö., Mustafa S., Ömer Ö. ve Vedat K'nin ise tahliye talepleri reddedilerek tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Dinlenmeyen sanıklar hakkında talimat ya da zorla getirme çıkarılmasına da hükmeden mahkeme, duruşmayı 27 Nisan tarihine erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yapılan tespitler sonucunda Telegram isimli sosyal paylaşım uygulamasında çeşitli gruplarda çocuğun cinsel içerikli videolarının para karşılığı satıldığı veya paylaşıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı. İddianamede, Telegram isimli sosyal paylaşım uygulamasında "Kuralsızlar çetesi" ve "MORP" isimli gruplarda çocuğun cinsel içerikli videoları ve görüntülerinin paylaşıldığı ifade edildi. ABD Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi'nin (NCMEC) hazırladığı çocuk istismarı raporunun da yer aldığı iddianamede, sanıkların elektronik para üzerinden 30 liraya kadar satış yaptıkları ve rumuz kullandıkları kaydedildi. 33 sanığın "Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek" suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar değişen hapis istemiyle cezalandırılmaları isteniyor.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa