Çocuk parkında çıkan kavga kanlı bitti

ÇORUM - Çorum'da çocuk parkında meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka Sokak üzerinde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E. G. ile Y. U. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Y. U. üzerinde bulunan bıçak ile E.G.'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı E. G. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bıçaklama olayını gerçekleştiren Y. U. ise polis ekiplerinin çalışmaları sonucu suç aleti bıçakla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.