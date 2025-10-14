Çocuk Oyun Alanlarına Gençlerden Zarar

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde bulunan Mehmet Sincar Parkındaki çocuk oyun gruplarına bazı gençlerin zarar verdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, parkta dün akşam saatlerinde toplanan bir grup genç, çocuklar için yapılan oyun alanındaki salıncaklara zarar verdi. O anlar çevredekilerin telefon kamerasıyla kaydedildi. Vatandaşlar, çocukların güvenli oyun alanlarının korunması gerektiğini belirterek duruma tepki gösterdi. - MARDİN