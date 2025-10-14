Haberler

Çocuk Oyun Alanlarına Gençlerden Zarar

Çocuk Oyun Alanlarına Gençlerden Zarar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Mehmet Sincar Parkı'nda bazı gençlerin, çocuklara ait oyun gruplarına zarar verdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Vatandaşlar, çocukların oyun alanlarının güvenliğinin korunması gerektiğini vurguladı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde bulunan Mehmet Sincar Parkındaki çocuk oyun gruplarına bazı gençlerin zarar verdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, parkta dün akşam saatlerinde toplanan bir grup genç, çocuklar için yapılan oyun alanındaki salıncaklara zarar verdi. O anlar çevredekilerin telefon kamerasıyla kaydedildi. Vatandaşlar, çocukların güvenli oyun alanlarının korunması gerektiğini belirterek duruma tepki gösterdi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Ucuz kiralama sürecini başlatacağız

Erdoğan milyonlara müjdeyi verdi: Uygun fiyatlara sunacağız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meteoroloji'den yeni kar yağışı uyarısı: Şehir merkezlerine kar yağacak

Meteoroloji'den yeni uyarı! Sıra kent merkezlerinde
Komşu ayakta! İşçi ve memurlar 24 saatlik genel greve gitti

Komşu ayakta! Hükümetin son hamlesiyle soluğu sokakta aldılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.