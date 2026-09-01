Afyonkarahisar'da Müstehcen Yayın Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Afyonkarahisar'da polis, 'Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan M.K.'yi yakaladı. Şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar'da polis, 'Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak' suçundan hapis cezasıyla aranan şahsı yakaladı.
Edinilen bilgilere göre, polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, "Çocukların Kullanıldığı Müstehcen Yayınları Ülkeye Sokmak, Çoğaltmak, Satmak, Nakletmek, İhraç Etmek" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.K. isimli şahıs yakalandı.
Gözaltına alınan M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı