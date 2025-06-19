Çocuk Kavgasında Aileler Araya Girdi: 6 Yaralı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çocukların kavgasına aileler de dahil olunca 5'i bıçakla toplamda 6 kişi yaralandı. Olay sonrası polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.

Çocukların kavgasına aileler de dahil oldu: 5'i bıçakla 6 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çocukların kavgasına dahil olan iki aile arasında çıkan kavgada 5'i bıçakla 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Şirintepe Mahallesi Fatih Karcı Caddesi üzerinde meydana gelen olayda çocukların kavgasına aileler karıştı. Karşılıklı iki binada oturan ailelerin karıştığı kavgada 5'i bıçakla olmak üzere 6 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralananları ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi, Kayseri Devlet Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı. Polis; olay yerinde inceleme yaparken, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - 3.Sayfa
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