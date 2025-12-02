Haberler

Çocuğunun gözü önünde tekme tokat dövdü

Çocuğunun gözü önünde tekme tokat dövdü
Güncelleme:
Bir şahıs, çocuğuna şiddet uyguladığını iddia ettiği babaya sokak ortasında saldırdı. Adama çocuğunun yanında defalarca vuran adam küfürler savururken o anlar kameraya yansıdı.

Bir baba tarafından çocuğuna şiddet uygulandığı iddiası, sokak ortasında kavgaya dönüştü.

ÇOCUĞUNUN YANINDA DARP ETTİ

Kimliği belirsiz bir şahıs, bir babaya çocuğunun yanında saldırarak defalarca vurdu. Şahıs, çocuğa şiddet uyguladığını iddia ettiği babaya küfürler savurdu.

O ANLAR KAMERADA

Darp anları uzun süre devam etti. Baba bir süre sonra çocuğunu da alarak uzaklaşırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

