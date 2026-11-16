Çocuğun ölümüne dair TikTok'ta tehdit paylaşan Müslüm Ayberk Doğan tutuklandı

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İstanbul'da Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin TikTok'ta tehdit içerikli paylaşımlar yapan Müslüm Ayberk Doğan tutuklandı.

Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti ile ilgili TikTok hesaplarında tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen Müslüm Ayberk Doğan, 15 Kasım'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "tehdit" ve "halk arasında panik ve korku oluşturmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025'te İstanbul Kadıköy'deki bit pazarında bıçaklı saldırıya uğramıştı. Ağır yaralanan Minguzzi hastanede tedavi altına alınmış, 9 Şubat 2025'te hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı