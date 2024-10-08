Çocuğa eziyet suçundan kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı
Gaziantep'te çocuğa eziyet suçundan hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep'te çocuğa eziyet suçundan hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında Şehitkamil ilçesinde çocuğa karşı eziyet suçundan hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.M. isimli şahıs JASAT ekiplerince saklandığı tespit edilen adrese yapılan baskınla yakalandı.
Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP