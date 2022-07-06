10 lirayla kandırdığı kız çocuğunu istismar eden sapığa, indirimsiz 12 yıl hapis cezası verildi

Şubat ayında Erdek'te eşi ile komşu ziyaretine giden Mustafa Çilci, iddiaya göre evde bulunan ve bilgisayarla oynayan Y.O.'yu "Gel oyunu birlikte oynayalım" diyerek, yanına çağırdı. Kız çocuğuyla yan yana oturan Çilci, "Çarşıya gideceğim" diyerek evden ayrılmadan önce Y.O.'nun vücuduna dokunmaya başladı.

10 LİRA VERİP "SENİ GEZDİRECEĞİM" DİYEREK İSTİSMAR ETMİŞ

Olayı gören ve bir şey söylemeyen anne D.O., kızından Çilci'den uzak durmasını istedi. 2 gün sonra markete giden Y.O., karşılaştığı Çilci'yi görünce koşarak, uzaklaşıp apartmana girdi. Takip eden Çilci, binada vücuduna dokunduğu kız çocuğuna 10 TL verip, "Yarın gel seni gezdireceğim" dedi.

ANNESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Eve giden Y.O.'nun yaşadıklarını anlattığı annesi, polis merkezine giderek, suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan 5 çocuk ve 8 torun sahibi Çilci, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İNDİRİMSİZ 12 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mustafa Çilci hakkında hazırlanan iddianame, Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.Tutuklu yargılanan Mustafa Çilci, karar duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme heyeti, suçlamaları kabul etmeyen Çilci'ye 'çocuğun nitelikli cinse istismarı' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Suçun ikinci kez gerçekleşmesi nedeniyle cezayı 12 yıl 6 aya çıkaran heyet, sanığa iyi hal indirimi uygulamadı.