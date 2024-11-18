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Çobanbey Gümrük Kapısı'nda 6 bin 500 Saka Kuşu Ele Geçirildi

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Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, Çobanbey Gümrük Kapısı'nda yaptığı operasyonda 6 bin 500 canlı saka kuşu yakaladı. Saka kuşlarının satışı, avlanması ve ihracı yasak olduğu için Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Çobanbey Gümrük Kapısı'nda 6 bin 500 saka kuşu yakaladı

ANKARA - Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kilis'te gerçekleştirilen operasyonda sandık içerisinde 6 bin 500 canlı saka kuşu ele geçirildi.

Türkiye'den çıkış yapmak üzere Çobanbey Gümrük Sahasına gelen araca yönelik gümrük gerçekleştirilen kontrolde, araçta canlı hayvan bulunduğu tespit edildi. Yapılan tespitin ardından Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince detaylı aramaya tabi tutulan aracın bagajında bulunan 13 adet kafesli sandık içerisinde 6 bin 500 canlı saka kuşu belirlendi. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu hükümleri çerçevesinde satılması, avlanması ve ihracı yasak olan saka kuşları, Kilis Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

Çobanbey Gümrük Kapısı'nda 6 bin 500 Saka Kuşu Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN EKİZOĞLU - 3.Sayfa
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