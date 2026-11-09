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Çobanbey'de ayakkabı tabanına gizlenen 2 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi

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Çobanbey'de ayakkabı tabanına gizlenen 2 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi
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Çobanbey Kara Hudut Kapısı'ndaki kontrolde, ayakkabı tabanına gizlenmiş 2 bin 600 adet Captagon olduğu değerlendirilen uyuşturucu hap bulundu. Hapların 1 milyon 40 bin TL değerinde olduğu belirtilirken, Suriye'den giriş yapmak isteyen şüpheli gözaltına alındı.

Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir şahsın ayakkabı tabanına gizlediği 2 bin 600 adet Captagon olduğu değerlendirilen uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Çobanbey Kara Hudut Kapısı'nda gerçekleştirilen kontrollerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir şahsa yönelik kontrollerde, narkotik dedektör köpeği Kardi'nin de katkısıyla hapların şahsın ayakkabılarının tabanına gizlendiği tespit edildi.

Yapılan kontrollerde 2 bin 600 adet Captagon olduğu değerlendirilen uyuşturucu hap ele geçirildi. Hapların 459,84 gram brüt ağırlığında ve 1 milyon 40 bin TL piyasa değerinde olduğu belirtildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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