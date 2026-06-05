Kazada çobanın ölümüne neden olan avukata ev hapsi verildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde çarptığı çoban Musa Tunç'un yaşamını yitirmesine neden olan avukat Ümran K., 2 günlük gözaltı sürecinin ardından çıkarıldığı mahkemece ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

Gürpınar ilçesine bağlı Yolaşan Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Ümran K.'nın kullandığı araç, çoban Musa Tunç ile oğlu Y. Tunç'a çarptı. Kazada ağır yaralanan baba ve oğul hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan baba Musa Tunç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Oğlu Y. Tunç'un ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan Ümran K., Gürpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol tedbiri kapsamında ev hapsi uygulanarak serbest bırakıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı