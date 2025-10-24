Çoban Köpekleri Nedeniyle Çıkan Kavga Silahlı ve Taşlı Olayla Sonuçlandı

Şırnak merkeze bağlı Başağaç (Mendikera) köyünde çoban köpeklerinin kavga etmesi nedeni ile 2 kişi arasında silahlı, taşlı ve sopalı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi silahla, 1 kişi de kafasından taş ile yaralandı.

Olay bugün sabah saatlerinde Şırnak merkeze bağlı Başağaç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İ.C. ve çobanlık yapan M.A. arasında çoban köpeklerinin kavgası nedeniyle sözlü tartışma başladı. İkili arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada taş, sopa silahlar konuştu. İ.C. kafasından yaralanırken, çoban M.A. silahla yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların kavgayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etmesi ile birlikte bölgeye jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. İ.C. ve M.A. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK