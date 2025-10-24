Haberler

Çoban Köpekleri Nedeniyle Çıkan Kavga Silahlı ve Taşlı Olayla Sonuçlandı

Çoban Köpekleri Nedeniyle Çıkan Kavga Silahlı ve Taşlı Olayla Sonuçlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Başağaç köyünde çoban köpeklerinin kavgası sonucu iki kişi arasında başlayan tartışma, silahlı ve taşlı kavgaya dönüştü. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Şırnak merkeze bağlı Başağaç (Mendikera) köyünde çoban köpeklerinin kavga etmesi nedeni ile 2 kişi arasında silahlı, taşlı ve sopalı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi silahla, 1 kişi de kafasından taş ile yaralandı.

Olay bugün sabah saatlerinde Şırnak merkeze bağlı Başağaç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İ.C. ve çobanlık yapan M.A. arasında çoban köpeklerinin kavgası nedeniyle sözlü tartışma başladı. İkili arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada taş, sopa silahlar konuştu. İ.C. kafasından yaralanırken, çoban M.A. silahla yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların kavgayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etmesi ile birlikte bölgeye jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. İ.C. ve M.A. sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi

CHP'nin kurultay iptali davasında karar çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti

Siyasi kariyeri bitti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatikan'da 5 asır sonra bir ilk! İngiliz Kralı, Papa ile dua etti

Vatikan'da tarihi görüntü! 500 yıl sonra bir ilk yaşandı
Herkes aynı soruyu soruyor: Turuncu mandalinalara ne oldu?

Yeni tartışma konumuz: Turuncu mandalinalara ne oldu?
Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı! Pasaportunu ve eşyalarını çaldırdı

Amsterdam'da büyük şok! Çaresiz kaldı, takipçilerinden yardım istedi
Jhon Duran'ın maç sonu görüntüsü taraftarları ikiye böldü

Maç sonuna damga vuran görüntü
Vatikan'da 5 asır sonra bir ilk! İngiliz Kralı, Papa ile dua etti

Vatikan'da tarihi görüntü! 500 yıl sonra bir ilk yaşandı
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum

Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Stoltenberg'in unutamadığı mısır anısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu

Dünya gündemine oturan mısır anısı Erdoğan'a soruldu! Yanıtı olay
Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor

Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor
Soğuk Savaş soruşturmasında Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz'e tahliye

Soğuk Savaş soruşturmasında iki isim için karar verildi
Yabancı kadını dakikalarca takip etti! 'Ama siz evlisiniz?' sorusuna verdiği yanıt skandal

Dakikalarca takip etti! Evli adamın niyeti mide bulandırdı
Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu

Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.