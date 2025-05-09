Terör örgütü PKK, fesih kongresini topladı

Türkiye 40 yıllık beladan kurtuluyor! PKK fesih kongresini topladı
PKK'nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var

PKK'nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var
e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmeti emlakçıların da kullanımına açıldı

Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu 'yalan tanıklık' iddiasıyla ilk kez hakim karşısına çıktı

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu ilk kez hakim karşısına çıktı

Cizre'de Tır Sürücüsü Baygınlık Geçirerek Şarampole Devrildi

Cizre'de Tır Sürücüsü Baygınlık Geçirerek Şarampole Devrildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halindeyken baygınlık geçiren tır sürücüsü, aracının şarampole devrilmesi sonucu hafif yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Cizre Devlet Hastanesine kaldırdı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halindeyken baygınlık geçiren tır sürücüsü şarampole devrilen araçta hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Cizre-Nusaybin karayolunun 14'üncü kilometresindeki Katran köyü mevkiinde meydana geldi. Nusaybin'den Cizre yönüne seyreden H.A. yönetiminde 34 YN 150 plakalı tır, sürücüsünün baygınlık geçirmesi üzerine şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yan yatan tırdaki sürücünün baygınlık geçirdiğini tespit etti. İtfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. H.A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç Saniye'nin acı ölümü

Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç kızın acı ölümü
Türkiye-İspanya maçının stadyumu belli oldu

Türkiye-İspanya maçının stadyumu belli oldu
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Lisede eski hükümlü güvenlik görevlisi, kız kardeşleri öldürdü

Okul kan gölüne döndü! Güvenlik görevlisi, kardeşleri silahla katletti
Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı

Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı
Ünlü zincir markette büyük skandal! Etlerden numune alındı, 2 kişi gözaltında

Ünlü zincir markette skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.