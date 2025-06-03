Cizre'de Sınırda Çıkan Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Cizre'de Sınırda Çıkan Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde Suriye sınırında çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesi Suriye sınırında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Suriye sınırında bulunan Yakacık Karakolu mevkiinde anız yangını çıktı. Sınırdan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülüp kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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