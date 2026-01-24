Haberler

Cizre'de seyir halindeki Tır alevlere teslim oldu
Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halindeyken alev alan TIR, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında büyük çapta maddi hasar oluştu.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halindeki TIR alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında TIR'da büyük çapta maddi hasar oluştu

Cizre-Nusaybin Uluslararası Karayolu Katran mevkiinde seyir halinde olan TIR'da aniden çıkan yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere Cizre istikametinden Nusaybin istikametine giden Emin Cengiz yönetimindeki 33 DFD 11 Plakalı TIR, Katran Köyü mevkiinde seyir halindeyken aniden yanmaya başladı.

Araçtan alevlerin yükseldiğini gören Tır sürücüsü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangından sonra TIR'da büyük çapta maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
