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Cizre'de polis aracı takla attı, 2 polis memuru yaralandı

Cizre'de polis aracı takla attı, 2 polis memuru yaralandı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan polis aracındaki 2 polis memuru yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan polis aracındaki 2 polis memuru yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki polis aracı, önünde ilerleyen araca çarpmamak için sürücüsünün yaptığı ani manevra sırasında kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta sıkışan 2 polis için olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ile çevredeki vatandaşlarca araçtan çıkarılan yaralı polisler, ilk müdahale sonrası ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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