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Şırnak'ta otomobil şarampole devrildi: 1'i bebek 5 yaralı

Şırnak'ta otomobil şarampole devrildi: 1'i bebek 5 yaralı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 1'i bebek olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kaza, Cizre-Nusaybin D-400 Uluslararası Karayolu Uğur Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karayolunda seyir halinde olan H.T. yönetimindeki 33 DGV 79 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada araç sürücüsü H.T. ile eşi H.T. ve çocukları B.T. (1), Ö.T. (9) ile F.T. (16) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, araçta bulunan yaralıları çıkardı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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