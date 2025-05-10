Cizre'de Lise Öğrencisi Kazada Hayatını Kaybetti
Şırnak'ın Cizre ilçesinde yolun karşısına geçerken bir kamyonetin çarptığı 17 yaşındaki lise öğrencisi Ramazan Yakşi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Olayın güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı.
Lise öğrencisinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında
ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde lise öğrencisinin hayatını kaybettiği kaza anının güvenlik kamerası ortaya çıktı.
İlçenin Kurumcu köyü girişinde dün yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı lise öğrencisi Ramazan Yakşi (17), ağır yaralanmış, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Yakşi'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Mardin'in Nusaybin ilçesinde toprağa verildi.
Kazayla soruşturma devam ederken, kaza anının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN ASLAN - 3.Sayfa