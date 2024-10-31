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Cizre'de Kamyonet ile Tır Çarpıştı: 4 Yaralı

Cizre'de Kamyonet ile Tır Çarpıştı: 4 Yaralı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kamyonet ve tır çarpıştı, dört kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kazı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Cizre-Nusaybin karayolu Mehmetçik Çeşmesi mevkisinde M.İ. idaresindeki 73 DN 769 plakalı tır ile M.Ç. idaresindeki 34 NRE 63 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada M.Ç., V.Y., M.B. ve B.K yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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