Cizre'de Havaya Ateş Açma Uyarısı: Yorgun Mermi Bahçeye Düştü

Şırnak'ın Cizre ilçesinde evin bahçesindeki hortuma yorgun mermi isabet etti.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Kale Mahallesi'nde Mehmet Caba'nın evine gelen yorgun mermi önce duvara, sonra bahçedeki hortuma isabet etti. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, ailede paniğe neden oldu.

Can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı için kendilerini çok şanslı gördüklerini belirten Mehmet Caba, "Olay sırasında yakınlarda bir düğün vardı. Merminin de orada ateşlenen silahtan çıktığını düşünüyoruz. O yüzden mutluluğu paylaşmak adına havaya ateş açanlara sesleniyorum, lütfen bunu yapmayın. Yapmayın havaya ateşlediğiniz her mermi aynı hızla bir yere düşüyor. Düştüğü yerde bir canlının ve bir insanın olduğunu unutmayalım. Kazaya sebebiyet vermemek için herhangi bir can boş yere, körü körüne aramızda ayrılmasın. Havaya sıkacağınız mermiye vereceğiniz parayı damada takın. Silah sıkacağınıza gelin ve damadın önünde oynayın ki ne kimsenin malını ne de canını riske atmayın" dedi. - ŞIRNAK