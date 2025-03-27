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Cizre'de Eşini Öldüren Eski Muhtar Yakalandı

Cizre'de Eşini Öldüren Eski Muhtar Yakalandı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde eski köy muhtarı Abdulkerim Ergül, eşini öldürdükten sonra tanığı da öldürmeye çalıştı; jandarma tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde eşini öldüren, görgü tanığını da öldürmeye çalışan şahıs, jandarmanın operasyonu ile saklandığı arazide kıskıvrak yakalandı.

Olay, 24 Martta Güçlü köyü Kolgezer mezrasında meydana gelmişti. Eski köy Muhtarı Abdulkerim Ergül (65), 6 çocuk annesi 49 yaşındaki eşi Nasibe Ergül'ü silahla vurarak öldürdü. Görgü tanığı köy bakkalı M.Ş.D.'yi de öldürmeye çalışan fakat başarılı olamayın Ergül, daha sonra olay yerinden kaçtı. Yaşanan olaydan sonra Cizre Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile harekete geçen jandarma ekipleri, katil zanlısı eski köy muhtarı Abdulkerim Ergül'ü Cizre'ye bağlı Kaya köyü ile İdil'e bağlı Özbek köyü arasındaki arazide saklanırken yakaladı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Abdulkerim Ergül, karakoldaki ifadesinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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