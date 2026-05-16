Cizre'de 'Çocukların Koruması' ele alındı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde "Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar başkanlığında, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya; Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Öncel, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Uysal ve ilgili kurum müdürleri katılım sağladı.

Toplantıda, ilçede çocukların korunmasına yönelik yürütülen mevcut faaliyetler ve projeler detaylı bir şekilde masaya yatırıldı. Özellikle risk altındaki çocukların tespit edilmesi, suça sürüklenmelerinin önlenmesi ve sosyal hayata kazandırılması amacıyla alınacak yeni tedbirler üzerinde duruldu.

Çocukların güvenliği ve geleceği için tüm kurumların senkronize bir şekilde çalışması gerektiği vurgulanan toplantıda, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun daha da güçlendirilmesi yönünde önemli kararlar alındı.

Toplantı, yürütülecek faaliyet planlarının belirlenmesinin ardından karşılıklı fikir alışverişiyle sona erdi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı