Haberler

Cizre'de 'Çocukların Koruması' ele alındı

Cizre'de 'Çocukların Koruması' ele alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Kaymakam Ahmet Vezir Baycar başkanlığında düzenlenen toplantıda, risk altındaki çocukların korunması, suça sürüklenmelerinin önlenmesi ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde "Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar başkanlığında, Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya; Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Öncel, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Uysal ve ilgili kurum müdürleri katılım sağladı.

Toplantıda, ilçede çocukların korunmasına yönelik yürütülen mevcut faaliyetler ve projeler detaylı bir şekilde masaya yatırıldı. Özellikle risk altındaki çocukların tespit edilmesi, suça sürüklenmelerinin önlenmesi ve sosyal hayata kazandırılması amacıyla alınacak yeni tedbirler üzerinde duruldu.

Çocukların güvenliği ve geleceği için tüm kurumların senkronize bir şekilde çalışması gerektiği vurgulanan toplantıda, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun daha da güçlendirilmesi yönünde önemli kararlar alındı.

Toplantı, yürütülecek faaliyet planlarının belirlenmesinin ardından karşılıklı fikir alışverişiyle sona erdi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı

Türkiye aleyhine çalışan uluslararası ajan ağı çökertildi
Anne ve babasını öldüren hukuk öğrencisi, parkta elleri kanlı halde bulundu

Hukuk öğrencisi, anne ve babasını öldürdü

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var

Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
Süper Lig'in alt tarafı fokur fokur kaynıyor! Ateş hattında hesap kitap zamanı

Süper Lig'in alt tarafı kaynıyor! Ateş hattında hesap kitap zamanı
Fenerbahçe resmen açıkladı! Yıldız isimle 3 yıllık imza

Fenerbahçe resmen açıkladı! Yıldız isimle 3 yıllık imza
Karakaya Barajı'nda üç kapak birden açıldı, ihtişamı gören telefona sarıldı

Üç kapak birden açıldı, ihtişamı gören telefona sarıldı
Annesine cinsel saldırıda bulunan ağabeyini öldürdü, 2 yıl ceza verilip tahliye edildi

Annesine tecavüze kalkışan abisini öldürdü! Davada dikkat çeken karar
Salon kahkahalara boğuldu! Aziz Yıldırım'dan dernek başkanına şaka

Fazla konuşan dernek başkanına tek cümle etti, ortalık yıkıldı

Ünlü çiftten kötü haber! 8 yıllık evlilik sessiz sedasız bitti

Ünlü çiftten kötü haber! 8 yıl tek imza ile bitti