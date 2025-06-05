Şırnak'taki meydan savaşı gibi kavgada 9 kişi tutuklandı

Şırnak'taki meydan savaşı gibi kavgada 9 kişi tutuklandı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan taşlı sopalı kavgada 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 9'u tutuklanırken; 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeni ile çarşıda başlayan ve hastanede devam eden taşlı sopalı kavgada gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü silahla kasten adam yaralama suçundan, 5 kişi de kamu malına zarar verme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak'ın Cizre'de Kale Mahallesi Orhan Doğan Caddesi üzerinde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeni ile çıkan taşlı sopalı kavga hastanede devam etmiş, acil servis polikliniği zarar görmüştü.

MEYDAN SAVAŞI GİBİ KAVGADA 9 KİŞİ TUTUKLANDI

Yaşanan olayın ardından Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olaylara karıştıkları tespit edilen 12 kişi emniyet birimleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan 12 kişiden A, F.A., M.E. ve C.E. silahla kasten yaralama suçundan, S.Ö., Ş.İ. S.Ö., G.E., Ş.İ. isimli şahıslar ise kamu malına zarar verme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. G.A., M.E. ve M.G. isimli şahıslar ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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