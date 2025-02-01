Cizre'de 16 Yaşındaki Çocuk Bıçaklanarak Öldürüldü, Şüpheli Tutuklandı
Cizre ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 16 yaşındaki Barış Nas bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi gözaltına alındı ve tutuklandı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 16 yaşındaki çocuğun bıçaklanarak öldürüldüğü kavgada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Cizre ilçesi Dağkapı Mahallesi'nde dün akşam iki grup arasında çıkan kavgada Barış Nas (16), aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetmişti. Olayın şüphelisi gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ŞIRNAK