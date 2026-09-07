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Çivril’de kaybolan iki buzağı mahalle halkını seferber etti

Çivril’de kaybolan iki buzağı mahalle halkını seferber etti
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Denizli’nin Çivril ilçesinde kaybolan iki buzağı, mahalle sakinleri ve duyarlı vatandaşların desteğiyle bulunarak sahibine teslim edildi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde kaybolan iki buzağı, mahalle sakinleri ve duyarlı vatandaşların desteğiyle bulunarak sahibine teslim edildi.

Çivril ilçesine bağlı İğdir Mahallesi'nde mermercilik ve hayvancılıkla uğraşan Zafer Demir'e ait iki buzağı, evinin bulunduğu bölgeden kaçarak kayboldu. Hayvanların kaybolduğunu fark eden Demir, çevrede arama çalışması başlattı. Kayıp haberinin duyulmasının ardından çevredeki vatandaşlar da arama çalışmalarına katıldı. Mahalle halkının seferber olduğu aramalar sonucunda buzağılardan biri Koçak Mahallesi'nde, diğeri ise Gürpınar Mahallesi Çondur Azatları mevkiinde bulundu. Bulunan iki hayvanın da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hayvanlarının bulunmasının ardından büyük mutluluk yaşayan Zafer Demir, kendisine destek olan vatandaşlara teşekkür ederek, "Hayvanlarımızın kaybolduğunu öğrenen mahalle halkı ve duyarlı vatandaşlarımız seferber oldu. Bir buzağımız Koçak Mahallesi'nde, diğerini de Gürpınar Mahallesi Çondur Azatları mevkiinde bulduk. Her ikisinin de sağ salim bulunması bizi çok mutlu etti. Aramalara katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Gürpınar Mahallesi Muhtarı Ekrem Tütüncü'nün de hayvanların bulunması ve teslim sürecinde destek olduğu belirtildi. Hayvan sahibinin güvenlik sorularını doğrulamasının ardından buzağıların teslim edildiği öğrenilirken, pasaport işlemlerinin de tamamlanacağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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