Çırılçıplak sokağa çıkan kadının bu sefer yaptığı bambaşka
Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde sokak ortasında çırılçıplak dolaşıp araçların önünü kesen kadın, yine göründü. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kadın, bu sefer de elindeki çöplerle araçların önünü kesti.
İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay yaşandı. Akşemseddin Mahallesi'nde akşam saatlerinde çıplak bir kadın sokağa çıktı.
ÇIRILÇIPLAK SOKAĞA İNDİ
Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kadın araçların önünü kesti. Kadın bir süre sonra gözden kayboldu.
BU SEFER DE ELİNDE ÇÖPLERLE ARAÇLARIN ÖNÜNÜ KESTİ
Söz konusu kadın bir kez daha ortalığı karıştırdı. Yine caddeye inen kadın, bu sefer de elindeki çöplerle araçların önünü kesti. O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa