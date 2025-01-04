Çırılçıplak sokağa çıkan kadının bu sefer yaptığı bambaşka

İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay yaşandı. Akşemseddin Mahallesi'nde akşam saatlerinde çıplak bir kadın sokağa çıktı.

ÇIRILÇIPLAK SOKAĞA İNDİ

Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kadın araçların önünü kesti. Kadın bir süre sonra gözden kayboldu.

BU SEFER DE ELİNDE ÇÖPLERLE ARAÇLARIN ÖNÜNÜ KESTİ

Söz konusu kadın bir kez daha ortalığı karıştırdı. Yine caddeye inen kadın, bu sefer de elindeki çöplerle araçların önünü kesti. O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.