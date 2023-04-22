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Cip yola fırlayan çocuğun üzerinden geçti: Kaza anı kamerada

3. Sayfa Haberleri

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir cip, yola aniden fırlayan çocuğun üzerinden geçti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir cip, yola aniden fırlayan çocuğun üzerinden geçti. Çocuğun yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta Münür A. (40) yönetimindeki 16 PL 660 plakalı cip, koşarak sokağa çıkan 8 yaşındaki Murat K.'ya çarpıp üzerinden geçti. Kazada yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi kaza yerine gelen 112 ekipleri yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralı çocuk tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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