Ankara'da sahte ilanla tuzak: 23 şüpheliye gözaltı kararı

Ankara'da internet üzerinden cinsel birliktelik ilanı veren kadınlarla irtibat kuran erkeklerin gasp edilmesi olayında 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, buluşma sırasında silah tehdidiyle mağdurları darp ederek paralarını ve değerli eşyalarını aldıkları belirlendi.

İnternet üzerinden cinsel birliktelik amacıyla ilan veren şüpheli kadınlarla irtibata geçen erkeklerin, buluşma sırasında silah tehdidiyle darbedilerek para ve değerli eşyalarının gasp edilmesine ilişkin 23 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüphelilerin mağdurlarla buluşma anında kadınların ikametinin kapısını açarak birlikte hareket ettikleri kişilerle silah gösterdikleri, mağdurları darp ederek para ve değerli eşyalarını zorla aldıkları, bu suretle örgütlü şekilde "yağma" suçunu işledikleri belirlendi. Şüphelilerin ayrıca hileli davranışlarla cinsel birliktelik yaşanacağı izlenimi vererek mağdurlardan para alıp "dolandırıcılık" suçunu da işledikleri tespit edildi.

Soruşturma kapsamında yapılan teknik takip ve dinleme çalışmaları neticesinde 20 olayda 23 şüpheli şahıs belirlendi. Şüpheliler hakkında 24 Mart 2026 tarihinde gözaltı kararı verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdüğü öğrenildi. - ANKARA

Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır

Parti grubunu ayağa kaldıran sözler! O ülkede rejim değişikliği istedi
Bu karedeki çocuğu şimdi dünya tanıyor

Bu çocuğu şimdi tanımayan yok

Hakan Çalhanoğlu'nun son durumu belli oldu

Beklenen oldu!

Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar

İlk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar
Görüntüler bugün Tel Aviv'den! Şehir mahşer yerine döndü

Tel Aviv değil, mahşer yeri
Bu karedeki çocuğu şimdi dünya tanıyor

Bu çocuğu şimdi tanımayan yok

OnlyFans modelinden olay açıklamalar: Gyökeres bana 4,5 milyon dolar harcadı

OnlyFans modeli yıldız ismi fena ifşaladı: Bana...
Çin'den İsrail'deki vatandaşlarına ''ülkeyi derhal terk edin'' çağrısı

Savaş devam ederken Çin'den dikkat çeken İsrail hamlesi