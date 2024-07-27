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Cinnet getirip 2 kişiyi katletti! Katil 20 yıl önce de eşini öldürmüş

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Gümüşhane'de bir şüpheli, cinnet getirerek 3 akrabasını silahla vurdu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si hayatını kaybetti. Katilin 20 yıl önce de eşini defalarca bıçaklayarak öldürdüğü ve cezaevinden yıllar önce çıktığı öğrenildi.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde cinnet getirerek silahla önceki gün 2 kişiyi öldüren ve 1 kişiyi yaralayan Ümit Yapıcıoğlu'nun 20 yıl önce karısını bıçaklayarak öldürmekten hapse girdiği öğrenildi.

3 AKRABASINI SİLAHLA VURDU

Olay geçen Perşembe akşam saatlerinde Kelkit ilçesi Alacat köyünde meydana geldi. Köyde cinnet getiren Ümit Yapıcıoğlu, akrabaları Nurten Yapıcıoğlu (55), Ali Yapıcıoğlu (25) ve Kadir Yapıcıoğlu'nu (22) silahla vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Nurten Yapıcıoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kurşunların hedefi olan Ali Yapıcıoğlu ve Kadir Yapıcıoğlu ise ağır yaralı olarak Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ali Yapıcıoğlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Kadir Yapıcıoğlu ise Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

20 YIL ÖNCE DE EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Ümit Yapıcıoğlu'nun 2004 yılının Mayıs ayında Kocaeli'nin Derince ilçesi Dumlupınar Mahallesi Doğan Apartmanı'nda eşi Özlem Yapıcıoğlu'nu (23), aralarında çıkan tartışma sonucu defalarca bıçaklayarak öldürdüğü ve yapılan yargılamanın ardından hapse gönderildiği ve yıllar önce tahliye olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan Ümit Yapıcıoğlu tarafından uğradıkları silahlı saldırı sonucu öldürülen Nurten Yapıcıoğlu ve oğlu Ali Yapıcıoğlu dün Kelkit'in Alacat köyünde gözyaşları içerisinde son yolculuklarına uğurlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gümüşhane Kelkit 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

XYZ:

İDAM!!!!

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ALP ÜNAL:

Ey akrabalar eşini öldürdüğünde bize dokunmayan bin yaşasın dediniz değil mi, eşifir hak etmiştir dediniz değil mi?

3
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Erdal_19:

adamı cinnete getirmişler

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MÜCAHİT KELEŞ:

Keşke olmasaydı bir anlık öfke tüm hayatına mal oldu

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atilla çekiç:

iyi hali güzel hali kafası hoş hali derken birde beni seçin ben affederim derken ceza bitti

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