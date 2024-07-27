Cinnet getirip 2 kişiyi katletti! Katil 20 yıl önce de eşini öldürmüş

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde cinnet getirerek silahla önceki gün 2 kişiyi öldüren ve 1 kişiyi yaralayan Ümit Yapıcıoğlu'nun 20 yıl önce karısını bıçaklayarak öldürmekten hapse girdiği öğrenildi.

3 AKRABASINI SİLAHLA VURDU

Olay geçen Perşembe akşam saatlerinde Kelkit ilçesi Alacat köyünde meydana geldi. Köyde cinnet getiren Ümit Yapıcıoğlu, akrabaları Nurten Yapıcıoğlu (55), Ali Yapıcıoğlu (25) ve Kadir Yapıcıoğlu'nu (22) silahla vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Nurten Yapıcıoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kurşunların hedefi olan Ali Yapıcıoğlu ve Kadir Yapıcıoğlu ise ağır yaralı olarak Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ali Yapıcıoğlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Kadir Yapıcıoğlu ise Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

20 YIL ÖNCE DE EŞİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Ümit Yapıcıoğlu'nun 2004 yılının Mayıs ayında Kocaeli'nin Derince ilçesi Dumlupınar Mahallesi Doğan Apartmanı'nda eşi Özlem Yapıcıoğlu'nu (23), aralarında çıkan tartışma sonucu defalarca bıçaklayarak öldürdüğü ve yapılan yargılamanın ardından hapse gönderildiği ve yıllar önce tahliye olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan Ümit Yapıcıoğlu tarafından uğradıkları silahlı saldırı sonucu öldürülen Nurten Yapıcıoğlu ve oğlu Ali Yapıcıoğlu dün Kelkit'in Alacat köyünde gözyaşları içerisinde son yolculuklarına uğurlandı.