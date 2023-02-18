Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cinnet getiren polis önce engelli oğlunu sonra kendisini öldürdü

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te cinnet getiren bir polis memuru silahla önce engelli oğlunu öldürdü sonra intihar etti. Şahıs iddiaya göre, olay anında evde bulunan eşi ve diğer oğluna ise dokunmadı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi 400 nolu cadde üzerindeki Dışkale sitesinde edinilen bilgilere göre, cinnet getiren polis memuru Fahri K. silahıyla önce engelli oğlunu vurdu daha sonrada kafasına sıkarak intihar etti.

KARISI VE DİĞER OĞLU DA EVDEYDİ

Şahıs iddiaya göre, olay anında evde bulunan eşi ve diğer oğluna ise dokunmadı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Polis memuru Fahri K. ile oğlunun öldüğünü belirledi. Baba oğulun naaşları otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Cinnet getiren polis önce oğlunu sonra kendisi vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title