Cinnet getiren polis, eşini ve 18 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti - Haberler

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Cinnet getiren polis, eşini ve 18 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Batman'da bir polis memuru, lojman bahçesinde oturdukları sırada cinnet getirerek eşini ve 18 yaşındaki çocuğunu tabancayla vurduktan sonra intihar etti. Ailenin diğer çocuğu ise evde olmasıyla kurtulduğu ve polis kontrolüne alındığı öğrenildi.

Batman'da Memur-Sen TOKİ polis lojmanlarında oturan polis memuru Hayri Mağara, eşi Stalina Luisa ve 18 yaşındaki oğlu Tunahan Mağara ile lojman bahçesinde oldukları sırada belinden çıkardığı silahla eşi ve çocuğuna ateş ettikten sonra intihar etti.

Cinnet getiren polis, eşini ve 18 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti

EŞİ VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumları ağır olan 2 çocuk babası 50 yaşındaki Hayri Mağara, 47 yaşındaki eşi ve 18 yaşındaki oğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Cinnet getiren polis, eşini ve 18 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti

DİĞER ÇOCUK EVDE OLMASIYLA KURTULDU

Ailenin diğer çocuğunun evde olmasıyla kurtulduğu ve polis kontrolüne alındığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - 3. Sayfa

Batman 3. Sayfa Haberler

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