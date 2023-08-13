Cinnet getiren kadın, anne ve anneannesini uyudukları sırada baltayla öldürmüş

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde cinnet getirip, anne ve anneannesini baltayla parçaladıktan sonra uzuvlarını sokağa atan genç kadın gözaltına alınırken, cinayetle ilgili kan donduran bir detay ortaya çıktı. Şizofreni tedavisi gören kadının, anne ve anneannesini gece uyudukları sırada baltayla öldürdüğü öğrenildi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen kadın, annesi ve anneannesini baltayla parçaladıktan sonra uzuvlarını sokağa fırlattı. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine gelen polis ekiplerinin gözaltına aldığı genç kadının, anne ve anneannesini gece uyudukları sırada baltayla öldürdüğü ortaya çıktı.

GÜRÜLTÜYE UYANAN KOMŞULAR İHBAR ETTİ

Çaydeğirmeni beldesindeki toplu konutlarda oturan ve şizofreni tedavisi gördüğü öğrenilen R.Ç. (31), sabah saatlerinde annesi Şeyda Ç. ile anneannesi Medine K'yi uyudukları sırada baltayla öldürdü. Gürültüye uyanan komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI

Evin kapısını balyoz yardımıyla kırarak içeri giren ekipler, iki kadının parçalanmış cesediyle karşılaştı. Şüpheli kadın daha sonra ekiplerce gözaltına alındı. Cesetler, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.