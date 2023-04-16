Cinnet getiren emekli polis, karısını ve çocuklarını beylik silahıyla vurdu

Konya'da emekli polis memuru evinde cinnet getirmesi sonucu karısı, oğlu ve kızını beylik tabancasıyla vurdu. Olayda emekli polisin eşi ve çocukları yaralandı. Kadının sağlık durumunun ağır, çocukların ise iyi olduğu öğrenildi.

Konya merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Beyhekim TOKİ konutlarında meydana gelen olayda, kısa süre önce emekli olduğu öğrenilen Salim Ö. cinnet getirmesi sonucu evde bulunan 50 yaşındaki eşi Semra Ö., 24 yaşındaki oğlu Mehmet Ö., ve 20 yaşındaki kızı Aslıhan Ö.'yü beylik tabancası ile vurdu.

EMEKLİ POLİS MEMURU GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri emekli polis memuru Salim Ö.'yü gözaltına aldı.

İLK MÜDAHALE SONRASI HASTANEYE KALDIRILDILAR

Olayda göğsünden yaralanan Semra Ö., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, Salim Ö.'nün oğlu Mehmet Ö. ile kızı Aslıhan Ö. Beyhekim Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

EŞİNİN DURUMU AĞIR

Anne Semra Ö.'nün hayati tehlikesi bulunurken, çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Salim Ö.'nun emniyetteki işlemleri devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.