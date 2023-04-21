Ağrı'da sabah saatlerinde cinnet getiren adam, annesini bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'da sabah saatlerinde bir kadının boğazından kesilerek öldürüldüğü ihbarı alan polisler olay yerine gitti. Şüphelinin ihbarı ile olay yerine giden ekiplerin incelemesinin ardından M.G. isimli şahsın babasının bayram namazı için evden çıktıktan sonra annesi S.G.'nin başka bir erkekle telefonda görüştüğünü ve buna sinirlenince eline aldığı bıçakla annesini yaraladığını ve kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli şahıs ise olay sonrasında 112'yi arayıp annesini öldürdüğü ihbarında bulunarak olay yerine giden ekiplere teslim oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AĞRI