Cinnet geçiren şahıs evini ateşe verdi
Ankara'nın Sincan ilçesinde cinnet geçiren bir kişi, evinin balkonunu ateşe vererek yangına neden oldu. Olay sırasında evde çocuklar bulunduğu iddia edilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde cinnet geçiren bir şahıs evinin balkonunu ateşe verdi.
GÖZALTINA ALINDI
Daha önce denetimli serbestlikten yararlandığı belirtilen bir şahıs bilinmeyen bir nedenle cinnet geçirerek evinin balkonunu yaktı. İddialara göre, olay sırasında evde çocukların da olduğu söylendi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - 3.Sayfa