Çine orman yangınına 4 helikopter 2 uçak havadan müdahale ediyor

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen ve rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan orman yangınına 4 helikopter ve 2 uçak havadan müdahale ediyor.

Bugün saat 15.00 sıralarında Madran Dağı Kavşit Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.. Bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle alevler geniş alana yayıldı. Yangına 4 helikopter ve 2 uçak ile havadan, 17 arazöz, 5 su tankeri, 3 dozer ve127 personel ile karadan müdahale ediliyor. Yangın bölgesinde ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı