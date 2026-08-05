Çine'deki yangında bir tutuklama

Aydın'ın Çine ilçesinde 3 gün süren orman yangınının çıkışına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aydın'ın Çine ilçesi Kavşit Mahallesi'nde geçtiğimiz 30 Temmuz günü meydana gelen ve 3 gün süren orman yangınına ilişkin yürütülen çalışmalar sürüyor. Yaklaşık 3 bin hektar alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedenine ilişkin yapılan incelemeler kapsamında da geçtiğimiz gün 2 şüpheli gözaltına alınmıştı. Jandarma ekiplerince yapılan teknik incelemelerin ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma sonucunda yangının semaver ve mangal yakılması sonucu çıktığı öngörülmüştü. Yapılan detaylı çalışma sonucunda karı koca olduğu öğrenilen 2 kişi gözaltına alınmıştı. Gerekli işlemleri tamamlanmasının ardından şüpheliler, bugün Çine Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet savcılığındaki sorgulamanın ardından şüpheli kadın serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan eşi S.K. 'taksirle orman yangınına neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı