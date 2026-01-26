Haberler

Aracın çarptığı tilki telef oldu

Aydın'ın Çine ilçesinde yiyecek arayan bir tilki, yolun karşısına geçerken bir aracın çarpması sonucu telef oldu. Kış mevsiminde yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine inme olayı arttı.

Aydın'ın Çine ilçesinde aracın çarptığı tilki yol kenarına savrularak telef oldu.

Kış mevsimi ile birlikte yiyecek bulmak için yaban hayvanları yerleşim yerlerine iniyor. Çine Akçaova Mahallesi mevkiinde yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine inen tilki yolun karşısına geçmek isterken aracın çarpması ile yol kenarına savrularak telef oldu. Yapılan ihbarın ardından telef olan tilki ekipler tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
