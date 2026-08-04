Çine'de Çalınan Motosiklet JASAT Ekiplerince Bulundu
Aydın'ın Çine ilçesinde bir vatandaşın evinin bahçesinden çalınan motosiklet, JASAT ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu sağlam bir şekilde bulunarak sahibine teslim edildi. Hırsızlık şüphelisi H.G. (21) gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı ve ehliyetsiz araç kullanmak ile koruma başlığı takmamaktan idari para cezası uygulandı.
Aydın'ın Çine ilçesinde çalınan motosiklet JASAT ekiplerinin çalışması sonucunda bulunarak sahibine teslim edilirken, hırsızlık şüphelisi ise gözaltına alındı.
Olay, Çine ilçesi Çaltı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.K. isimli vatandaşın evinin bahçesinde bulunan motosiklet kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen JASAT ekiplerince inceleme başlatıldı. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu olayın şüphelisinin H.G. (21) olduğu tespit edildi. Çalınan motosiklet kazasız ve sağlam şekilde bulunarak sahibine teslim edildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliye ehliyetsiz araç kullanmak ve koruma başlığı kullanmamaktan idari para cezası uygulanırken, hakkında adli işlem başlatıldı.