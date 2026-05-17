Haberler

Kurban Bayramı öncesi çalınan büyükbaş hayvan bulunarak sahibine teslim edildi

Kurban Bayramı öncesi çalınan büyükbaş hayvan bulunarak sahibine teslim edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Çine ilçesinde çalınan büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi. Olayla ilgili iki şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Aydın'ın Çine ilçesinde çalınan büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bereket Mahallesi'nde açık alanda baktığı büyükbaş hayvanın çalındığını belirten Ş.A. isimli vatandaşın ihbarı üzerine Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekiplerce yapılan arazi araması ve çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını E.K. (19) ve R.A.'nın (16) gerçekleştirdiği tespit edildi. E.K.'nın babasına ait arazide bulunan hayvan, sahibine teslim edildi.

Şüphelilerin çaldıkları büyükbaş hayvanı 10 bin TL karşılığında F.Ö.'ye (34) sattıklarını beyan ettikleri öğrenildi. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran'ın çok hızlı hareket etmesi gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak

Trump'tan İran'a yeni ultimatom: Hızlı hareket etmezlerse...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu

Tekirdağ'da silahlı çatışma! 2 polis memuru şehit oldu
Fenerbahçe taraftarlarından oyuncularına protesto

Eyüpspor ikinci golü attı, Kadıköy'de yer yerinden oynadı
Kuraklıkla anılan Karapınar'da yağışlar için şükür duası

Koca bir ilçe yağmur duasına çıktı! Ancak bu kez yağması için değil
52 Orduspor FK, TFF 2. Lig'e yükseldi

2. Lig'e yükselen son takım belli oldu!
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti

Ofiste kanlar içinde bulunmuştu! Mevlüt Çavuşoğlu'nu yıkan haber
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti

Bu acının tarifi yok! Ölüm haberini aldığı evladının yanına gömüldü
Fenerbahçe transferi bitiriyor! Andrew Robertson ile anlaşıldı

Süper Lig devine hayırlı olsun!