Cinayet zanlısı küfür nedeniyle cinayeti işlediğini söyledi

Cinayet zanlısı "Küfür etti, önce şişeyle sonra taşla kafasına vurdum" dedi

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde başı taşla ezilerek öldürülen Tuncay Erdoğar'ın cinayet zanlısı cinayeti küfür nedeniyle işlediğini söyledi.

Edinilen bilgilere göre; olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Eski hastane bahçesinde bulunan kafeteryanın arkasında vatandaşlar bir ceset buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şahsın kafasına taşla aldığı darbeler sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Ağabeyi tarafından teşhis edilen Tuncay Erdoğar'ın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu cinayeti işlediği düşünülen Tuncay Erdoğar'ın arkadaşı C.Ş. gözaltına alındı. Gözaltına alınan C.Ş.'nin ifadesinde; "Olay yerinde bana küfür etti. Önce alkol şişesiyle kafasına vurdum daha sonra yerden taş alıp, vurmaya devam ettim, kanı görünce de kaçtım" dediği öğrenildi. C.Ş. adliyede ki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.