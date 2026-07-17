Aynı motosiklette can veren anne-baba gözyaşlarıyla uğurlandı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden çift, Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Gürle Mahallesi'nde yan yana toprağa verildi. Cenazede gözyaşları sel oldu.

Orhangazi'de bir fabrikada işçi olarak çalışan Mustafa Sezer ile eşi Yaren Sezer, 3 yaşındaki oğulları Alparslan ile birlikte motosikletle Çınarcık'a gitmek için Orhangazi'den yola çıktı. Çınarcık yakınlarında NATO Yolu üzerinde bulunan ve daha önce birçok trafik kazasının yaşandığı kavşakta önünde seyreden bir motosiklete çarpan Mustafa Sezer idaresindeki motosiklet savruldu. Sürüklenen motosikletteki Yaren Sezer olay yerinde, Mustafa Sezer ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada 3 yaşındaki oğulları Alparslan ise ağır yaralandı.

Gözyaşları ile uğurlandılar

Feci kazada hayatını kaybeden ve 4 yıl önce evlenen Mustafa-Yaren Sezer'in cenazeleri hastanedeki işlemlerin ardından Orhangazi'ye getirildi. Genç çift daha sonra Gürle Mahallesi Camii'ne getirildi. Mustafa ve Yaren Sezer cuma namazı sonrasında burada kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi. Çiftin cenaze töreninde yakınları ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu.

Aynı kazada ağır yaralanan ve Yalova Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan 3 yaşındaki Alparslan Sezer ise buradan Bursa Şehir Hastanesine sevk edilerek yoğun bakıma alındı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı