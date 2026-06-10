Yalova'da 5 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili polis tarafından yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ve Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar sonucunda farklı olaylarda toplam 5 zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler, "açıktan hırsızlık" ile "işyerinden ve kurumdan hırsızlık" iddialarıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalarda "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan aranan ve 7 yıldır sahte kimlik kullandığı belirlenen bir kişi, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Ayrıca, 6 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan ve "nitelikli cinsel saldırı" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi de yakalanarak cezaevine gönderildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı