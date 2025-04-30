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Çin'in Taiyuan Kentinde Patlama: 1 Ölü, 21 Yaralı

Çin'in Taiyuan Kentinde Patlama: 1 Ölü, 21 Yaralı
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Çin'in Taiyuan kentinde bir yerleşim yerinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Çin'in Taiyuan kentindeki bir yerleşim yerinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Çin'in kuzeyindeki Shanxi bölgesine bağlı Taiyuan kentinde yerel saatle 13.17 sıralarında patlama meydana geldi. Olay yerine 210 itfaiyeci ve 43 itfaiye aracı sevk edildi. Patlamanın nedeni bilinmezken, bir binanın önündeki çok sayıda araç alevler içinde kaldı, arabalardan ve bazı binaların pencerelerinden yoğun duman yükseldi. Patlamanın şiddetliyle bazı evlerin de camları kırıldı. Yetkililer patlama sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Patlama, Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletindeki bir restoran yangınında 22 kişinin öldüğü faciadan bir gün sonra gerçekleşti. Liaoning yetkilileri yangının nedeninin araştırıldığını ancak bir gaz patlaması veya kundaklama ihtimalinin bulunmadığını belirtti. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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