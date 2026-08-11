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Çin'in Long March 7A roketi fırlatışta infilak etti

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Çin'in ChinaSat-4B uydusunu taşıyan Long March 7A roketi, Wenchang'dan fırlatıldıktan 85 saniye sonra havada parçalandı. Resmi medya anormallik yaşandığını doğruladı, neden araştırılıyor. Bu, roketin 2020'deki ilk başarısız denemesinden sonra ikinci kazası.

Çin'in uydu taşıyan Long March 7A roketi, fırlatıldıktan 85 saniye sonra havada parçalanarak ateş topuna döndü.

Çin, ChinaSat-4B uydusunu taşıyan Long March 7A roketini Hainan eyaletindeki Wenchang Fırlatma Merkezi'nden yerel saatle 20.02'de fırlattı. Roket, 85 saniye sonra patladı. Çin resmi medyası, roketin uçuş sırasında bir anormallik yaşadığını belirtti. Olayının nedeninin araştırıldığı ifade edilirken, daha fazla detay verilmedi.

2020'den bu yana ilk

Çin'in Mart 2020'de Long March 7A'yı fırlatmaya yönelik ilk girişimi de başarısız olmuş, roket kalkışından kısa süre sonra patlamıştı. Roket, 1 yıl sonra başarılı bir şekilde tekrar uçuşa geçmiş, 10'dan fazla başarılı uçuş gerçekleştirmişti.

Long March 7A, Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi'nin kuruluşu olan Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisi tarafından tasarlanan bir uydu taşıma roketi olarak biliniyor. Uzay programı için ana fırlatıcı görevi gören Long March roketleri, ağır ve hafif yükleri uzaya taşımak için kullanılıyor.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 2050 yılına kadar Çin'i uzay biliminde dünya lideri yapmayı hedefliyor ve ülke, yeniden kullanılabilir fırlatma teknolojisi, ay araştırmaları ve uydu fırlatmaları da dahil olmak üzere birçok alanda ABD ile yoğun bir rekabet içinde.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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