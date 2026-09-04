Fujian'da selde bina çöktü: Can kaybı yok

Çin'in Fujian eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 3 katlı bina çöktü. O anlar kameraya saniye saniye yansırken, can kaybı yaşanmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.

Çin'in Fujian eyaletinde Saudel Tayfunu'nun yol açtığı şiddetli yağışlar, seli beraberinde getirdi. Yerleşim yerleri sular altında kaldı. Okullarda eğitime ara verilirken, toplu taşıma hizmeti de askıya alındı. Araçlar sel suyunda sürüklenirken, altyapıda da büyük hasar meydana geldi. Eyalette 3 katlı bir bina ise sel sularına dayanamayarak çöktü. O anlar amatör kameraya yansıdı. Bina sakininin önceden tahliye edildiği, can kaybı olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı