Çin'de Yeni Tamamlanan Köprüde Kısmi Çökme

Güncelleme:
Çin'in Sichuan eyaletinde bu yıl inşaatı tamamlanan Hongqi Köprüsü'nde kısmi çökme yaşandı. Olay, köprü etrafında toprak kaymasına neden olurken, can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Çin'in Sichuan eyaletinde inşaatı bu yılın başında tamamlanan Hongqi Köprüsü'nde meydana gelen kısmi çökme köprü etrafında toprak kaymasına neden oldu.

Çin'in Sichuan eyaletinde 317 numaralı Ulusal Karayolu'nun parçası olan Hongqi Köprüsü'nde kısmi çökme meydana geldi. Köprünün yıkılmasının neden olduğu toprak kaymasının görüntüleri kameralara yansıdı. Polis, 758 metre uzunluğundaki köprünün çöktüğü olayda can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Maekrang kentindeki yetkililer, dün bölgede incelemeler yürütüldüğünü ve elde edilen bulgular sonucunda köprüde çökme riskinin bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı. Hızlı bir şekilde duruma müdahale edildiği; kamu güvenliği, ulaştırma ve doğal kaynaklar alanlarından çalışanların olay yerine gelerek çalışmalara başladığı aktarıldı. Açıklamada, yerel saat ile 23.00 sıralarında yoldaki araçların tahliye edildiği ve bölgenin trafiğe kapatıldığı aktarıldı.

Köprünün inşaatının bu yılın başlarında tamamlandığı biliniyor. - SİCHUAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
